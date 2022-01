Tidligere Aker-chef gør status over nyt vindsats: Havde håbet at være nået længere

Knut Vassbotn har svært ved at skjule, at han havde håbet at kunne fortælle mere nyt, når han skal gøre gøre status på det første år i luften med sit store sats på norsk havvind efter sit exit fra Aker-koncernen.

Stifteren og CEO’en for Deep Wind Offshore med base på Haugalandet på Norges vestkyst ville ønske, at Norge var kommet endnu længere i at kickstarte sin havvindindustri med projekterne Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.