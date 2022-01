Redere bestilte flere vind-installationsskibe i 2021 end nogensinde før

2021 blev året, hvor der for alvor begyndte at komme fart på bestillingene af de helt store WTIV-fartøjer, der bruges til at installere vindmøller til havs.

I alt blev der bestilt mere end 17 af de såkaldte wind turbine installation vessels i løbet af året, med optioner på yderligere ni, skriver Clarksons Platou på baggrund af de endelige tal for 2021. Det er det højeste antal nogensinde på et enkelt år.