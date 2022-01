IEA ser strammere oliemarked da efterspørgsel modstår omikron

De globale oliemarkeder ser strammere ud end tidligere antaget, da efterspørgslen lider overraskende lidt af fra den seneste coronavirus-stamme, omikron, mens forsyningerne begrænses af forstyrrelser.

Det meddeler Det Internationale Energiagentur (IEA) ifølge Bloomberg News.

IEA har hævet sine forventninger til olieefterspørgslen i 2021 og 2022 med 200.000 tønder om dagen, og olieefterspørgslen ventes at nå førpandeminiveauet på 99,7 mio. tønder om dagen i år.

Det Paris-baserede agentur venter nu en vækst i olieefterspørgslen sidste år på 5,5 mio. tønder om dagen og en vækst i år på 3,3 mio. tønder om dagen.

- Covid-19 forårsager igen rekordhøje smittetal. Men denne gang har stigningen en mere dæmpet indvirkning på olieforbruget, skriver IEA i sin månedlige rapport.

I takt med at efterspørgslen kommer igen, bliver udbudssituationen mere spinkel.

Den 23-lande store Opec+koalition, ledet af Saudi-Arabien og Rusland, som har genoprettet produktionen, der blev stoppet under pandemien, klarede i december kun at gennemføre 60 pct. af den planlagte produktionsstigning.

IEA, der rådgiver de fleste større økonomier, vurderer, at overskudskapaciteten hos Opec+ kan blive reduceret til 3 mio. tønder i år fra omkring 5 mio. tønder i øjeblikket.

Olieprisen fortsætter opad onsdag formiddag til 88,30 dollar per tønde for Brent-olien sammenlignet med 87,22 dollar per tønde tirsdag eftermiddag.

