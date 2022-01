Uro i Mellemøsten sender olieprisen op nær højeste niveau i syv år

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, hvor nordsøolien Brent i en periode var oppe i højeste niveau i mere end syv år. Priserne understøttes af uro i Mellemøsten og frygt for forsyningsforstyrrelser.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 87,32 dollar mod 85,99 dollar mandag eftermiddag. Det er det højeste niveau siden 29. oktober 2014, hvor nordsøolien ramte 87,55 dollar. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,01 dollar mod 83,83 dollar mandag eftermiddag.

Bekymringer for forsyningsforstyrrelser i Mellemøsten er tirsdag med til at understøtte oliepriserne, efter at oprørsgruppen Houthi fra Yemen, der bakkes op af Iran, har angrebet og dræbt tre i hovedstaden Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

De geopolitiske spændinger øger frygten for knaphed på oliemarkedet, skriver ANZ Research i en analyse ifølge Reuters.

I De Forenede Arabiske Emirater har olieselskabet Adnoc sat en kontinuitetsplan i effekt for at sikre stabil forsyning til både lokale og internationale kunder.

Også det kolde vintervejr på den nordlige halvkugle er med til at sende oliepriserne op, vurderer analytikere fra Commsec ifølge Reuters.

Det ulige forhold mellem udbud og efterspørgsel ses også fortsætte i nærmeste fremtid, mener nogle analytikere, da flere medlemmer af Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, har svært ved at pumpe ved fuld kapacitet som følge af manglende investeringer og afbrydelser.

Opec har sammen med sine allierede - samlet kendt som Opec+ - en aftale om at øge den daglige produktion med 400.000 tønder om måneden.

Den begrænsede produktion er ligeledes med til at understøtte priserne, mener Craig Erlam, der er analytiker i Oanda.

