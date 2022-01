Norske myndigheder har ingen indvendinger mod Maersk Drilling-fusion

De norske konkurrencemyndigheder har indvendinger mod fusionen mellem Maersk Drilling og Noble Corporation, skriver Børsen.

I en meddelelse understreger Maersk Drilling, at fusionen stadig er betinget af accept fra de danske og britiske myndigheder samt "visse andre jurisdiktioner som aftalt mellem parterne," lyder det

"Processen for at opnå de øvrige godkendelser er i gang. Parterne kan ikke give nogen sikkerhed for, om alle nødvendige godkendelser og samtykker vil blive opnået," skriver Maersk Drilling i meddelelsen.

Planerne om fusionen blev meldt ud i november sidste år. Målet er, at man via synergier kan spare 125 mio. dollar.

