Oliepriser falder efter øget beholdning på USA's lagre

Oliepriserne taber terræn torsdag fra det højeste niveau i mere end en måned, efter at de amerikanske benzinlagre stiger kraftigt i takt med faldende efterspørgsel.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 79,87 dollar mod 81,29 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,00 dollar mod 78,27 dollar onsdag eftermiddag.

De amerikanske råolielagre faldt i sidste uge, mens benzinlagrene steg med mere end 10 mio. tønder, hvilket er den største ugentlige stigning siden april 2020, da raffinaderiernes lagre blev udvidet på grund af den reducerede efterspørgsel efter brændstof.

"Produktefterspørgsel - især efter benzin - falder, hvilket tyder på, at offentligheden er forsigtig med at rejse i kølvandet på de voldsomme tilfælde af omikron-varianten," skriver Caroline Bain, cheføkonom for råvarer hos Capital Economics, i en note.

Hun vurderer også, at frygten sandsynligvis vil vare ved i nogle få uger endnu.

Ligeledes blev der skelet til et referatet fra et møde i den amerikanske centralbank, der viser, at de politiske beslutningstagere måske vil hæve renten hurtigere, end markederne havde forventet, på mere risikable aktiver som olie.

