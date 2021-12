Kriseramt offshore-gruppe kaster håndklædet i ringen

Den trængte Singapore-virksomhed Ezion Group, der er ejer og operatør af offshore support-fartøjer i Asien og Stillehavsområdet, har opgivet at gennemføre en nødvendig finansiel restrukturering, skriver virksomheden i en meddelelse.

Bestyrelsen i moderselskabet Ezion Holdings anbefaler derfor, at virksomheden gennemgår en kontrolleret nedlukning for at sikre sine kreditorer bedst muligt.

Meddelelsen fra bestyrelsen kommer efter flere forsøg på at omstrukturere virksomheden og tiltrække nye investorer for at rekapitalisere gruppen, men "virksomheden var i sidste ende ude af stand til at tiltrække en potentiel investor med et udspil, som kan sikre tilstrækkelig understøttelse af dets største kreditorer," hedder det i meddelelsen.

Bestyrelsen konkluderer, at Ezion nu er insolvent og ude af stand til at betale sin gæld, og "en likvidation af virksomheden er i dens kreditorers bedste interesse, da det er den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at realisere værdierne i virksomhedens tilbageværende aktiver".

Ezion har fået udsættelse fra Singapore-børsen til at offentliggøre sit resultat for tredje kvartal i år, men som følge af opsigelser blandt de økonomiske medarbejdere er virksomheden ude af stand til at levere et kvartalsregnskab, hedder det.

Handlen med virksomhedens aktier vil derfor ikke blive genoptaget.

