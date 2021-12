Borr Drilling melder om aftale med værfter om at udskyde milliardgæld

Borr Drilling har indgået en "principiel aftale" med sine "største kreditorer" i form af Singapore-værfter – PPL og Keppel ifølge Dagens Næringsliv – om at refinansiere og udsætte gældsbetallinger for samlet 1,4 mia. dollar med to år.

Det fremgår af en meddelelse, som det gældsplagede boreselskab har udsendt mandag. Fra at betalingerne havde forfald i 2023, bliver årstallet nu rykket til 2025.