Aker, Equinor, Chevron og andre olieselskaber blacklistes hos pensionskasse

Først var det Chevron og Exxon blandt olieselskaber, så Aker og Equinor, og senest er listen af blacklistede virksomheder hos penionselskabet Pensam vokset til samlet 324 selskaber.

For investorerne stiller skrappe krav om grøn dagsorden til investeringsporteføljen, og det gør det sværere for olie- og energiselskaberne at overbevise om, at de inden for en overskuelig fremtid kan se sig ud af den nuværende forretning: olie.