Oliepriserne fortsætter op trods Omikron-tiltag

Oliepriserne stiger torsdag for tredje dag i træk, understøttet af en svagere dollar på grund af optimisme om den globale vækst, selv om en række lande skærper deres restriktioner for at bremse spredningen af Omikron-varianten.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 75,49 dollar mod 74,44 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,96 dollar mod 71,73 dollar onsdag eftermiddag.

En svagere amerikansk dollar styrker oliemarkederne, da det gør råvarer billigere for dem, der har andre valutaer. Dollaren faldt til næsten laveste niveau i en uge, efter at data onsdag viste, at den amerikanske forbrugertillid steg mere end ventet i december.

Oliens stigning er sket, selv om regeringerne har genindført en række restriktioner for at bremse spredningen af Omikron - blandt andet rejserestriktioner.

Markedet har ignoreret den potentielle indvirkning af mobilitetsbegrænsninger på efterspørgslen efter brændstof, fordi Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC), Rusland og allierede, sammen kaldet OPEC+, har ladet døren stå åben for en revision af deres plan om at øge udbuddet med 400.000 tønder om dagen i januar.

"Omikron-varianten kan stadig føre til mere restriktive foranstaltninger i hele Europa og Asien, men priserne vil ikke bryde sammen, da OPEC+ nemt kan justere deres produktionsniveauer," skriver OANDA-analytiker Edward Moya i et notat.

Stor investor vil kun have CO2-neutrale selskaber i porteføljen i 2050

Ikke siden Anden Verdenskrig er der fundet så lidt olie