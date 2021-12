Fredriksen sælger igen ud af aktier i Solstad Offshore

Med et nyt salg af aktier sidder John Fredriksen gennem Hemen Holding tilbage med under 10 pct. af offshorerederiet Solstad Offshore, som han selv var en af drivkræfterne bag at etablere.

Hemen solgte tirsdag 65.000 aktier i Solstad Offshore. Det betyder, at investeringsselskabet nu sidder tilbage med en ejerandel på 9,99 pct. af offshore-rederiet, kommer det frem i en børsmeddelelse.

Dermed er Hemen fortsat med at nedbringe sin andel af Solstad Offshore. Tilbage i oktober kom det frem, at Hemen Holdings sin ejerandel af Solstad Offshore til 14,99 pct. med et salg af dengang 20.000 aktier i rederiet.

Med det seneste aktiesalg har Hemen Holding nu 7.551.727 aktier i Solstad Offshore.

Solstad Offshore rapporterede senest et underskud på 144 mio. norske kr. i tredje kvartal, hvilket var var en forbedring i forhold til tredje kvartal sidste år, hvor underskuddet lød på 1,14 mia. norske kroner.

Solstad er i gang med en stor oprydning rederiets flåde som et led i rederiets redningsplan, der kom på plads sidste år. I regnskabet for tredje kvartal lød det, at rederiet har solgt 24 skibe ud af i alt 37, der er klassificeret som non-strategic i år.

