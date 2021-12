Omikron-frygt trykker oliepriserne yderligere

Oliepriserne falder mandag morgen som følge af den hurtige smittespredning med Omikron. Den nye coronavariant skaber bekymringer for udsigterne til energiefterspørgslen.

Det skriver Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 71,08 dollar mod 73,75 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,18 dollar mod 71,01 dollar fredag eftermiddag.

Covid-19-smittetallene stiger over hele verden, mens myndighederne forsøger at inddæmme den.

Det har ført til, at nogle nationer har indført restriktioner på flyrejser, og der er frygt for, at der kan blive indført yderligere restriktioner, hvilket vil begrænse folks bevægelighed og mindske efterspørgslen på råolie og olieprodukter.

Der er stigende modvind for råvaremarkedet, som bevæger sig ind i ferieperioden, hvor tyndere handelsvolumener kan forværre prisudsvingene.

Dertil er efterspørgslen i Asien aftagende og centralbankerne er ved at gå over til en strammere pengepolitik for at forsøge at dæmme op for den stigende inflation.

"Vi kan se frem til en uge med stor omskiftelighed, siger Jeffrey Halley," der er seniormarkedsanalytiker i Oanda, til Bloomberg News.

Han vurderer dog, at olien ikke vil styrtdykke yderligere, da Opec+ har mulighed for at reagere hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

