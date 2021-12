Maersk Drilling og Aker BP forlænger samarbejde med fem år

Maersk Drilling og norske Aker BP forlænger samarbejdet med en ny femårig rammeaftale.

Det oplyser de to virksomheder.

Aftalen omfatter fortsat arbejde for de to jack-up-rigge Maersk Integrator og Maersk Invicible, der kan begå sig i særligt barske miljøer, som Maersk blandt andet Drilling opererer i uden for den norske kyst.

Den femårige aftale ventes at have en værdi af i alt cirka en 1 mia. dollar.

"Sådan et samarbejde har for længst vist sit værd ved at sætte nye standarder for, hvad der er muligt indenfor offshore-drilling," siger topchef i Maersk Drilling, Jørn Madsen, der tror på, at aftalen vil bane vejen for forbedrede resultater i fremtiden.

Rammeaftalen inkluderer præstationsbonusordninger, der vil belønne driftslig effektivitet og reduktion af CO2-udledning.

Maersk Drilling opjusterer forventningerne til 2021

Maersk Drilling-topchef fik advarsel efter overfusning af underordnet