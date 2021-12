Prosafe gennemfører restrukturering

Prosafe har nu gennemført en omfattende restrukturering af sin gæld.

Hotelrig-selskabets kreditorer er gået med til at konvertere gæld for i alt 1,087 mia. dollar til aktier, og fredag har selskabet gennemførte første fase, hvor gæld for 996 mia. dollar blev konverteret til aktier til kreditorerne, skriver Prosafe i en meddelelse til Euronext-børsen i Oslo.