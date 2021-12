Opec tror på stigende efterspørgsel efter olie

Priserne på olie fortsætter den svagt faldende tendens, som er set de seneste tre dage. Det sker på baggrund af bekymringer for, at udbuddet af olie vil overhale efterspørgslen, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 72,78 dollar mod 73,31 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,73 dollar mod 70,32 dollar tirsdag eftermiddag.

Det Internationale Energi Agentur, også kendt som IEA, vurderer at den markante stigning i antallet af coronatilfælde, især den massive udbredelse af Omikron-varianten, vil give olieefterspørgslen et stød. Samtidigt med at IEA forventer et fald i efterspørgslen, øges råolieudbuddet markant, hvilket kan trække priserne ned.

Opec, Organisationen for Olieeksporterende Lande, hæver dog forventningerne til efterspørgslen af olie i første kvartal 2022, trods pessimisme på markedet.

Opec forventer at olieefterspørgslen i første kvartal 2022 vil være omkring 99,13 mio. tønder olie per døgn. Det er en stigning på omkring 1,11 mio. tønder per døgn. IEA forventer derimod en efterspørgsel på 98 mio. tønder pr. døgn.

