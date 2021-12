Stigende Omikron-smitte sender oliepriserne ned

Oliepriserne falder tirsdag, i takt med at antallet af coronatilfælde stiger og flere restriktioner indføres i både Asien og Europa

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 74,36 dollar mod 74,99 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,21 dollar mod 71,59 dollar mandag eftermiddag.

Det sker, selv om Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede - kendt som Opec+ - har pæne forventninger til efterspørgslen næste år.

"De investorer, som fokuserer på energi, har ikke lyst til at oddse imod Opec+. Dog viser alle de kortsigtigede risici - fra Omikron til Federal Reserve, som strammer op - sig alligevel at være forstyrrende for de kortsigtede priser på olie," siger Edward Moya, som er senioranalytiker hos handelsplatformen Oanda, til Reuters.

Bekymringerne omkring corona-varianten Omikron er blusset yderligere op efter det første kendte dødsfald af en person smittet med virus-varianten - i Storbritannien.

Den Asiatiske Udviklingsbank har på baggrund af bekymringer omkring Omikron-varianten nedjusteret sine vækstforventninger i Asien for resten af året og næste år, hvilket kan have en dæmpende effekt på olieefterspørgslen.

På trods af usikkerheden på oliemarkedet øger Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, dog sine forventninger til efterspørgslen på olie i første kvartal i 2022.

Organisationen holder sig stadig til sin plan om at nå samme afsætning af olie som før pandemien. Ligeledes mener Opec, at Omikron-varianten kun vil have en mild effekt på markederne.

