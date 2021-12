Olieprisen når højeste niveau i to uger

Oliepriserne løftes mandag morgen, hvor det virker som om, at oliemarkedet har bestemt sig for, at Omikron-varianten næppe forpurrer det økonomiske opsving.

Samtidig forudser økonomer, at Kina snart vil stimulere økonomien, skriver Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 76,09 dollar mod 74,90 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,71 dollar mod 71,48 dollar fredag eftermiddag.

I sidste uge steg nordsøolien Brent næsten 10 pct., da markedet skruede op for risikoappetitten og ned for bekymringer over, hvor hårdt Omikron vil ramme den økonomiske vækst.

