Blackrock-ledet konsortium skyder over 15 mia. dollar i Saudi Aramco

Et konsortium med Blackrock i spidsen vil investere 15,5 mia. dollar i statsejede Saudi Aramcos gasrørledning.

Det sker, efter at landet har åbnet for udenlandske investorer, skriver Bloomberg News.

Omregnet til danske kr. er der tale om en investering på over 102 mia. kr., der vil give konsortiet et ejerskab af rørledningerne, der skal føre Saudi Aramcos gas, på 49 pct.

Investeringen blev offentliggjort af Saudi Aramco mandag og har til formål at finansiere den saudiarabiske regerings ambition om at øget forskning i kunstig intelligens og elbiler og samtidig øge olie- og gasproduktionen.

I april indgik Saudi Aramco en lignende aftale med amerikanske EIG, der betalte 12,4 mia. dollar for en andel i det statsejede selskabs olierørledning.

Blackrocks topchef, Larry Fink, har tidligere lagt pres på selskaber for at øge deres indsats inden for blandt andet bæredygtighed. Investeringen understreger ifølge Bloomberg News dog, at end ikke verdens mest progressive selskaber kan styre helt uden om de mest udledende industrier.

Ifølge topchefen er både Saudi Aramco og Saudi-Arabien i gang med at skifte økonomien over mod bæredygtig brintenergi og en fremtid uden udledning.

Saudi Aramco har sagt, at en højere gasproduktion vil nedbringe udledningen frem mod 2050.

Oliepriserne stiger efter saudiarabisk oliegigant hæver pris

Trafigura, Shell og Saudi Aramco investerer i scrubber-udvikler

Oliepris presset af Saudi Aramcos prisreduktion