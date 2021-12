Oliepriser stiger som følge af mildnet Omikron-bekymring

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, og udviklingen kan især tilskrives bekymringerne omkring Omikron varianten, som ser ud til at lette.

Den nye Omikron-variant havde nemlig skabt frygt for, at regeringer verden over ville genindføre restriktioner og dermed påvirke den globale vækst og især efterspørgslen efter olie.

Dog ses en lettelse blandt flere investorer, da sydafrikanske erfaringer viser, at Omikron-tilfælde har vist milde symptomer, men også at USA's ledende sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, ikke umiddelbart tror at den nye variant er meget alvorlig.

Opec+, organisationen for olie eksporterende lande og dens allierede, har tidligere accepteret at hæve udbuddet med 400.000 tønder olie om dagen. Men nu har Saudi Arabien - som er verdens største eksportør af råolie - valgt at hæve priserne på råolie overfor asiatiske købere såvel som amerikanske.

De saudiarabiske oliepriser bruges ofte som en indikator for prisudviklingen i regionen, og de nye prisstigninger tyder på forventninger om en øget efterspørgsel af råolie.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 73,56 dollar mod 71,89 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,18 dollar mod 68,25 dollar tirsdag eftermiddag.

