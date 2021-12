2021 var "fantastisk" for United Heavy Lift – næste år tegner endnu bedre

Markedet for projektlast og tunge transporter har været "fantastisk" for United Heavy Lift (UHL) i år, og med en næsten fuld ordrebog for næste år, tegner 2022 til at blive endnu bedre.

Optimismen står næsten malet på væggene i hovedkontoret for United Shipping Group på Am Kaiserkai i Hamborg med udsigt til Elben og den spektakulære nabobygning, byens koncerthus Elbphilharmonie.