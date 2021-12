Partier er enige om at fordoble strøm fra havvind

Endnu flere vindmøller til havs skal være med til at sikre, at Danmarks CO2-udledning i 2030 er 70 procent lavere end i 1990.

En stribe partier og regeringen er enige om, at der skal udbydes yderligere to gigawatt havvind til etablering inden 2031.

Det fremgår af en delaftale af finansloven for 2022, som lørdag over middag er indgået mellem regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

To gigawatt havvind svarer til elforbruget i cirka to millioner danske husstande.

Samtidig er det aftalt, at regeringen i 2022 vil være klar med analyser, der kan danne grundlag for udbuddet af yderligere én gigawatt.

Finansminister Nicolai Wammen (S) peger på, at det nu kan lade sig gøre at sætte havvind op på vilkår, som ikke koster staten penge.

"Det viser, at der er en utrolig fart i udviklingen på det grønne område – både teknologisk og i markedet," siger han i en pressemeddelelse.

For nylig blev det besluttet efter lodtrækning, at tyske RWE skal opføre den hidtil største havmøllepark i Danmark - Thor Havmøllepark.

Det er første gang, en vindmøllepark herhjemme bliver opført, uden at staten skal have penge op af lommen.

Tværtimod budgetterer ministeriet med en indtægt på 2,8 milliarder kroner for parken ved den jyske vestkyst.

Normalt har staten skullet betale energiselskaberne for at få mere grøn strøm, men denne gang flyder pengene den anden vej.

Med delaftalen afsættes knap 250 millioner kroner til målrettede klima- og miljøindsatser næste år. Frem til 2025 løber det op i 1,3 milliarder kroner.

Aftalen ventes at reducere udledningerne af drivhusgasser med yderligere 0,5 millioner ton i 2025. For eksempel fra fangst og lagring af CO2.

Partierne bag aftalen er også enige om, at der hurtigst muligt skal etableres ti gigawatt havvind tilkoblet den energiø, som skal anlægges i Nordsøen. Det skal være med 2040 som sigtepunkt.

Det er dog ikke kun havvind, der er fokus på i aftalen. Der er også enighed om to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt og en styrket indsats over for drikkevandet.

Finansloven er statens budget for det kommende år - i det her tilfælde 2022. Den skal være færdigbehandlet inden jul.