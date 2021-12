Norsk Lundin-chef går af

Der skiftes ud på toppen i Lundins norske afdeling. Således fratræder Kristin Færøvik sin stilling som adm. direktør d. 21. december. Derefter overtager Morten Grini, der har siddet i direktionen som direktør for boring og brønde siden 2017 og desuden har en fortid i Exxon Mobil.

"Jeg er stolt over at have udviklet Lundins virksomhed i Norge, og over succesen på Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Efter syv år som leder af selskabet er det en glæde for mig at give stafetten videre til Morten. Lundin har fantastiske ansatte, og jeg ønsker både dem og selskabet lykke til i fremtiden," siger Kristin Færøvik i en meddelelse.