Tyske RWE skal opføre Danmarks største havvindmøllepark

Horns Rev 3, Vesterhav Syd- og Nord, Kriegers Flak og nu Thor. For fjerde danske havvindudbud i træk har vinderen været en anden end den globale markedsleder og hjemmebanespiller, Ørsted. Onsdag blev det tyske energiselskab RWE således valgt til at opføre de 1.000 MW ud for Thorsminde frem mod 2027.

Dog er der en markant forskel. For mens de foregående tre udbud slet og ret blev tabt på grund af et utilstrækkeligt lavt bud, havde Ørsted tilbudt at opføre Thor til den lavest tilladte pris på 0,01 øre/kWh. Problemet for energiselskabet var blot, at det samme havde også fire øvrige bydere, hvilket medførte en afgørelse per lodtrækning, hvor tyskerne trak det længste strå.