Danoil melder sig "på den anden side" af krise

Efter et tab på 75 mio. kr. i fjor ser olieselskabet Danoil igen ind i lysere tider. Det fortæller selskabets adm. direktør, Svend Lykkemark Christensen, til EnergiWatch.

"Jeg synes, at vi er kommet ud på den anden side. Den seneste tid er det gået voldsomt stærkt, når man kigger på oliepriserne. Det er et udtryk for, at samfundet er kommet hurtigt i gang igen. Og der er jo stadigvæk efterspørgsel på olie og gas. Det vil der være mange år endnu," siger han.