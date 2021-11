WHO: Ny coronavariant giver grund til bekymring

En ny coronavariant, der er opdaget i Sydafrika, giver grund til bekymring.

Det meddeler Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fredag aften.

Varianten har fredag fået navnet Omikron. Som de andre navne på coronavarianter har den fået navn efter det græske alfabet.

"Denne variant har et stort antal mutationer, og nogle af dem er bekymrende," skriver WHO i en meddelelse.

"Den foreløbige dokumentation tyder på, at der er en øget risiko for at blive smittet igen med denne variant, sammenlignet med andre varianter af bekymring."

WHO kategoriserer de forskellige varianter som værende enten af "interesse" eller "bekymring".

Hidtil er kun fire varianter blevet kategoriseret som bekymrende.

En del af den bekymring, som WHO udtrykker, skyldes, at antallet af tilfælde med den nye Omikron-variant er opdaget hurtigere end med andre varianter.

Det "antyder, at denne variant kan have en vækstfordel", skriver WHO.

"Antallet af tilfælde af denne variant ser ud til at stige i næsten alle provinser i Sydafrika," meddeler WHO.

Den nye virusvariant blev første gang påvist i Sydafrika onsdag.

Meget er endnu uvist om varianten, og det kan tage flere uger, før forskerne har kortlagt Omikrons mutationer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men umiddelbart er der noget ved den, der gør forskerne foruroligede.

"Det er den mest muterede version af virusset, vi har set indtil nu," siger professor Lawrence Young, der er virolog ved det britiske Warwick University.

Han forklarer, at nogle af mutationerne ligner ændringer, der er set i andre varianter, som "forbindes med øget smitsomhed og delvis modstandsdygtighed over for den immunitet, vacciner eller naturlig infektion giver".

Indtil videre er der kun fundet et begrænset antal smittetilfælde med den nye variant. Det er især i Sydafrika, men også enkelte i Botswana, Hongkong, Belgien og Israel.

En lang række lande, heriblandt de 27 EU-lande, har skærpet restriktioner for rejsende fra Sydafrika og seks nabolande. Det samme har USA, som dog også tager Malawi med på listen.

Olieprisen henter det lidt af det tabte efter corona-chok

Oliepriser i dramatisk nedtur: Falder 10 pct. på nedlukningsfrygt

Aktier og olieprisen falder på frygt for ny bekymrende coronavariant