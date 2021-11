Olieprisen henter lidt af det tabte efter corona-chok

Olieprisen har mandag genvundet lidt af det tabte, efter frygten for den nye coronavariant Omikron fredag sendte priserne ned.

Det umiddelbare chok har dermed lagt sig, og en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, handles til 75,29 dollar mod 73,27 fredag klokken 17.

Den amerikanske WTI-olie koster 71,12 dollar per tønde mod 69,07 dollar fredag eftermiddag.

I sidste uge - inden frygten begyndte at brede sig - blev en tønde Brent-olie til sammenligning handlet til over 82 dollar.

"Det store udsalg fredag tyder på en klar overreaktion," siger Daniel Hynes, senior råvarestrateg hos Australia & New Zealand Bank Group, til Bloomberg.

"Selvom det endnu er for tidligt at sige, hvad det her kommer til at betyde for olieefterspørgslen, så tror vi på, at markedet vil finde noget at støtte sig til, efterhånden som opportunistiske køb finder sted," siger han videre.

Omikron-varianten har sin oprindelse i Sydafrika, og er henover weekenden blevet konstateret i flere lande rundt om i verden, herunder Danmark. Det har fået flere lande til at indføre nye rejserestriktioner fra både Sydafrika og mere generelt.

Mandag morgen koster en troy ounce guld 1795,25 mod 1798,36 fredag klokken 17.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 9593 dollar mod 9478 dollar torsdag eftermiddag.

