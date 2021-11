Oliepriser i dramatisk nedtur: Falder 10 pct. på nedlukningsfrygt

Oliepriserne er ramt af en voldsom nedtur fredag, efter at fundet af en ny variant af coronavirus har skabt frygt for nye nedlukninger.

Nedturen er tiltaget i løbet af eftermiddagen, hvor futuren for både den amerikanske WTI-olie og den europæiske Brent-olie falder omkring 10 pct.

Dermed er Brent-olien igen under 75 dollar per tønde, da den fredag ved 16.15-tiden ligger i 74,35 dollar. Den amerikanske WTI-olie koster samtidig 70,09 dollar per tønde.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordrede fredag EU's medlemslande til at indstille flyrejser til de lande, hvor den nye variant af coronavirus er opdaget.

"Al lufttrafik til disse lande bør indstilles, til vi har en klarere forståelse af de farer, denne nye variant udgør," siger hun i Bruxelles fredag ifølge Ritzau.

Den nye corona variant har fået navnet B.1.1.529. Den blev først opdaget i Sydafrika. Flere lande har fredag indstillet rejser til og fra Sydafrika og dets nabolande.

I flere lande maner førende epidemiologer fredag til ro, når det drejer sig om den nye variant. Vi ved endnu ikke, om den er særligt smitsom, påpeger flere eksperter.

"Som udgangspunkt ved vi INTET om den nye variant," skriver Roberto Burioni, en førende italiensk virolog, på Twitter, og opfordrer til at undgå panik.

Aktier og olieprisen falder på frygt for ny bekymrende coronavariant