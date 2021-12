Cadeler-topchef øjner opkøbsbølge i havvind: "Der er muligheder for at vækste"

Danske Cadeler har gennemgået store forandringer i de seneste år, og også 2022 bliver "super travlt" for vindrederiet. Topchef Mikkel Gleerup åbner for opkøb på et marked, der ventes at stå over for en konsolidering.