Rambøll har sat rutineret oliemand tilbage på banen

Da Patrick Gilly byder EnergiWatch velkommen i receptionen, lægger han ud med at beklage. Han har glemt sit kort til kantinen på sit kontor flere etager højere oppe i Rambølls store glasbygning og kan derfor ikke tilbyde en kop kaffe nede i kantinen, hvor interviewet skal finde sted.

Efter to en halv måned som en af spydspidserne for ingeniørselskabets grønne omstilling i hovedkontoret i Ørestad, er der stadig mange nye ting at holde styr på. Og der nok at se til. Fra 1. januar står Patrick Gilly således i spidsen for en ny, cirka 500 mand stor division, der får titlen Energy Transition.