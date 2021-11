IEA opfordrer OPEC+ til tiltag for at sænke prisniveau

Chefen for det internationale energiagentur, IEA, Fatih Birol, opfordrer Opec og organisationens allierede til at gennemføre tiltag for at bringe oliepriserne ned på et "passende niveau".

Det skriver Reuters.

IEA-chefen ser her primært Rusland spille en nøglerolle i form af muligheden for at skrue op for gasleverancerne.

"Rusland kan nemt øge eksporten til Europa med omkring 15 pct. og betydeligt hjælpe de europæiske gasmarkeder," siger Birol til journalister onsdag.

Opec-nationerne og deres allicerede, inklusive Rusland, er langsomt i gang med at hæve deres produktionsniveau til før-pandemi-niveau, hvilket sker med månedlige optrapninger af deres leverancer.

Men efterspørgslen har været stor og har presset oliepriserne over 80 dollar per tønde, hvilket bekymrer økonomer og politikere.

Det fik tirsdag USA og andre lande til at frigive forsyninger fra deres strategiske olielagre. Tiltaget var dog mindre end ventet og fik tirsdag olieprisen til at stige.

IEA: Enden på olieprisstigninger er nær efter bedring i produktionen