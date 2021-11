IEA: Enden på olieprisstigninger er nær efter bedring i produktionen

De voldsomme prisstigninger på olien kan være ved vejs ende, lyder vurderingen fra Det Internationale Energiagentur, efter at blandt andet USA har øget produktionen for at indhente efterspørgslen.

Det skriver Bloomberg News.

Efterspørgslen på olie har i årets løb været stigende i takt med, at verden er vendt tilbage fra nedlukninger som følge af coronapandemien.

Selv om efterspørgslen hidtil er udviklet sig hurtigere end udbuddet, kan det ændre sig i nærmeste fremtid, vurderer Det Internationale Energiagentur, IEA.

I oktober skulle der ifølge IEA's månedsrapport være tale om en ophobning i olielagrene, hvilket peger på en udligning i udbud og efterspørgsel og dermed lavere priser.

"Det globale oliemarked forbliver presset, men en lettelse fra prisstigningerne kan ses ude i horisonten," skriver IEA i sin rapport.

"Produktionen i USA er stigende sammen med olieprisstigningerne," fortsætter rapporten.

I oktober øgede den daglige olieproduktion med 1,4 mio. tønder. Den samme stigningstakt er ventet i november og december - blandt andet understøttet af genoptaget produktion i Den Mexicanske Golf efter orkanen Ida.

I USA har skiferolieproducenterne øget produktionen som resultat af de høje oliepriser.

Nordsøolien Brent var i sidste måned oppe i over 86 dollar for en tønde, mens den amerikanske referenceolie WTI på sit højeste i nyere tid lå i 83,76 dollar.

Tirsdag koster en tønde Brent 82,62 dollar, mens WTI-olien handles i 80,95 dollar for en tønde.

USA's præsident, Joe Biden, har også haft tiltag under overvejelse for at lægge en dæmper på de stigende priser, der foruden olie også tæller naturgas.

Et af tiltagene har blandt andet være at tage hul på den amerikanske oliereserve, efter at en opfordring om øget produktion fra Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og allierede - samlet kendt som Opec+ - ikke bar frugt.

Den samlede organisation svarede til opfordringen, at den aftalte forøgelse på 400.000 tønder om måneden er tilstrækkelig, skrev Bloomberg News.

IEA venter i fjerde kvartal en produktionsforøgelse på 300.000 tønder om dagen. I 2022 ventes en daglig produktion på 1,1 mio. tønder.

Opec: Venter overskud på udbuddet allerede i december