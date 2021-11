Opec: Venter overskud på udbuddet allerede i december

Foreningen af olieeksporterende lande, Opec, har interesse i, at det økonomiske opsving ikke forplumres af udbudsmangel på olie.

Sådan lyder det tirsdag fra Opecs generalsekretær, Mohammad Barkindo, på et møde i Abu Dhabi.

"Udbudsoverskuddet på olie begynder allerede i december," siger Mohammad Barkindo ifølge Reuters og tilføjer, at Opec regner med, at oliemarkedet vil have et overskud på udbudssiden til næste år.

Opec og de allierede lande, Opec+, har indtil nu været tilbageholdende med at øge produktionen mere end allerede aftalt - til trods for at olieprisen i løbet af efteråret er steget støt.

Det har fået blandt andet den amerikanske præsident, Joe Biden, til at lægge pres på organisationen, da man frygter, at de høje oliepriser vil tage luften af det økonomiske opsving i kølvandet på coronapandemien.

