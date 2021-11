Shell vil skifte navn og adresse

Royal Dutch Shell har planer om at lave en aktieklasse frem for de nuværende to - og om at droppe både Royal og Dutch i navnet.

Det oplyser olieselskabet i en pressemeddelelse mandag morgen.

"Dét at bære den royale betegnelse har været en kilde til enorm stolthed og ære for Shell igennem mere end 130 år. Men fremover vil selskabet med dette forslag ikke længere kunne leve op til de retningslinjer, der skal til for at bære betegnelsen. Derfor forventer bestyrelsen, at virksomhedens navn ændres fra Royal Dutch Shell plc til Shell plc, hvis aktionærerne godkender forslaget," lyder det heri.

Oveni vil oliekoncernen flytte hovedkontoret fra Holland til Storbritannien - Haag til London.

Tingene har været på bordet gennem nogle år, men beslutningen er nu taget i takt med, at relationerne til Holland er blevet mere anspændte. Uden advarsel oplyste den hollandske pensionsfond ABP i sidste måned, at den vil droppe sine investeringer i Shell - og i fossile brændstoffer generelt - og i maj besluttede en hollandsk domstol, at oliegiganten måtte nedbringe sin udledninger hurtigere end planlagt, skriver Bloomberg News.

Pres for opsplitning

Ændringsforslaget kommer desuden mindre end en måned efter, at den nye aktionærgruppe Third Point har lagt tungt pres på Shell for at få adskilt virksomhedens forretning inden for vedvarende energi og LNG fra resten.

"Forenklingen vil normalisere vores aktiestruktur under en skatte- og juridisk lovgivning i et enkelt land og gøre os mere konkurrencedygtige. Shell vil blive bedre positioneret til at møde muligheder og i at spille en ledende rolle i energitransitionen," lyder det fra bestyrelsesformand Andrew Mackenzie.

Går ændringsforslaget igennem, vil Shell fortsætte med at være noteret i Amsterdam, mens de fysiske ledelsesrammer altså rykkes til Storbritannien.

Shell-aktionærerne skal stemme om ændringerne på en generalforsamling i Rotterdam 10. december.

(Artiklen er leveret af vort søstermedie EnergiWatch)

