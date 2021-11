Dollarstyrkelse og muligt reservebrug sænker oliepriserne

Oliepriserne tager et dyk mandag på udsigten til lagerophobning og en svækket efterspørgsel. Dermed fortsætter prisfaldet for olien, der i de seneste tre uger har været tynget af en styrket dollar og spekulationer om, at USA's præsident, Joe Biden, vil tage den amerikanske oliereserve i brug for at lægge en dæmper på priserne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 81,60 dollar mod 82,18 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,29 dollar mod 80,91 dollar fredag eftermiddag.

"Det Hvide Hus har overvejet, hvordan den høje inflation skal takles, og nogle repræsentanter har opfordret til at tage strategireserven i brug eller standse amerikansk eksport," skriver analytikere i ANZ i en rapport ifølge Reuters.

Amerikanske energiselskaber øgede i sidste uge aktiviteten for tredje uge i træk til det højeste niveau siden april 2020, viser data fra Baker Hughes.

Antallet af aktive olie- og naturgasborerigge steg i sidste uge med seks til 556.

Sidste uge sænkede Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, sine forventninger til den globale olieefterspørgsel i fjerde kvartal med 330.000 tønder om dagen til 99,49 mio. tønder om dagen.

Nedjusteringen skyldes ifølge Reuters høje energipriser, der har stået i vejen for en økonomisk bedring efter coronapandemien.

Det russiske olieselskab Rosneft, der kun er overgået af det statsejede Saudi Aramco, advarede fredag om, at de globale energipriser kan være på vej ind i en "supercyklus" med endnu højere priser som følge af højere efterspørgsel end udbud.

