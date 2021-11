Maersk Drilling og Noble ser store synergier komme hurtigt

Sammenlægningen af Noble Corporation og Maersk Drilling ventes at kunne indbringe årlige synergieffekter på 125 mio. dollar - svarende til godt 800 mio. kr.

Og synergierne, der er rene omkostningssynergier, vil komme relativt hurtigt, lyder det fra Robert Eifler, der er administrerende direktør hos Noble og også bliver topchef for det samlede selskab, på en telekonference onsdag eftermiddag.

"Vi venter, at synergierne er "front end loaded" og fuldt indfriede efter to år," siger direktøren.

Han venter, at fusionen vil kunne skabe massiv værdi for aktionærerne i begge selskaber - blandt andet grundet evnen til at generere frie pengestrømme - kombineret med en lav gældsfaktor.

"Begge selskaber får for sig selv positive frie pengestrømme i 2022, og de samlede frie pengestrømme kan ramme 375 mio. dollar fra 2023 og frem," siger Robert Eifler.

Han tilføjer, at 33 ud af det kombinerede selskabs samlet set 39 rigge og boreskibe vil være i arbejde fra dag et, og at selskabets udnyttelsesgrad historisk ligger højere end udvalgte konkurrenter.

Noble-aktionær kritisk over for fusion og værdisættelse

Det er ikke alle, der er lige begejstrede over den fusion, som Maersk Drilling og Noble Corporation er blevet enige om og i sidste ende kræver aktionærernes accept.

En af de umiddelbart modvillige er SD Standard Drilling, som er aktionær i Noble, og hvis bestyrelsesformand, Martin Nes, udtrykker sig kritisk omkring ejerfordelingen i fusionsselskakbet.

Men vi (...) er bekymret for det foreslåede fusionsforhold og vil overveje at stemme imod transaktionen Martin Nes, bestyrelsesformand i SD Standard Drilling

"Standard Drilleng støtter fuldt ud industrikonsolidering i offshore-drilling-markedet. Men vi, og andre aktionærer, der har kontaktet os, er bekymret for det foreslåede fusionsforhold og vil overveje at stemme imod transaktionen", siger Martin Nes i et brev, som han onsdag har sendt til bestyrelsen hos Noble Corporation.

Det skriver branchemediet Offshore Engineer.

Som led i sammensmeltningen får de to selskabers aktionærer hver især en ejerandel på 50 pct. i det fusionerede selskab, men ifølge Martin Nes indebærer aftalen et split på 40 pct. i enterprise værdi for Noble og 60 pct. for Maersk Drilling samt en præmie på 30 pct. til Mærsk-aktionærerne i forhold til tirsdagens lukkekurs for aktien.

"Vi argumenterer for, at værdien af 7G floaters, som Noble har syv af, burde kunne sammenlignes med CJ70 Jack Ups, som Maerks Drilling har fem af. Det skyldes bedre rater og udnyttelse i øjeblikket i floater-markedet. På den baggrund argumenterer vi, at bruttoværdierne i de to selskaber er tilsvarende", skriver Martin Nes.

Kritiker ejer 1 pct. af aktierne

Standard Drilling købte i marts 2021 500.000 aktier svarende til en ejerandel på 1 pct. i Noble Corp.

Fusionen mellem Noble og Maersk Drilling er godkendt af begge selskabers bestyrelser og er også støttet af Nobles tre største aktionærer, som tilsammen har en ejerandel på ca. 53 pct. af aktiekapitalen. På Maersk Drillings side har fusionen opbakning fra APMH Invest, som har en ejerandel på ca. 42 pct. i Maersk Drilling.

(Artiklen er opdateret den 10. november 2021 klokken 16.18 med afsnit om kritisk Noble-aktionær)

