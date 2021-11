Fusion af Maersk Drilling og Noble kan blive et skridt mod bæredygtige dagsrater

Måske er det storfusionen inden for det globale drillingmarked, der efter flere års nedtur endelig kan få de utilfredsstillende dagsrater op på et bæredygtigt niveu.

I alt fald lyder det i de første kommentarer om fusionen af amerikanske Noble Corp og danske Maersk Drilling, at koncentrationen kan være med til at skubbe til raterne, der i et par år har ligget så lavt, at flere af drillingselskaberne har kæmpet for livet og først kommet ud på den anden side for nylig.

ShippingWatch har talt med nogle af de førende analysehuse om, hvordan de forventer, at gigantfusionen vil påvirke markedet.

"Ved at disse to slår sig sammen, får man et mere koncentreret marked ved, at en aktør fjernes. Det samlede selskap vil have en god positiion inden for UDW-markedet med 20 floatere, og de vil få en meget større positiion i Nordsøen. Her vil de have 19 jackups, som kan arbejde på både norsk og britisk side," siger Gustaf Amlé fra High Yield & Equity Research - Offshore hos Fearnley Securities til ShippingWatch.

"Jeg tror, at dette vil give en bedre disciplin i markedet, som igen er positivt, og det tror jeg vil bidrage til højere dagsrater,"

Fredrik Stene, der er vice-analysechef hos Clarksons Platou Securities, mener ikke, at sammenlægningen af de to selskaber er den store overraskelse. Det har svirret med rygter om de to selskaber i et stykke tid, men han er overbevist om, at fusionen er godt for markedet.

"Ved de fleste fusioner er man interesseret i at finde ud af, om der er én vinder eller om begge selskaber er vindere. Og det er ofte knyttet til synergier. Det har de forsøgt at sætte tal på her med 125 mio. dollar i runrate, som giver mening i og med, at begge selskabers flåder opererer i samme geografier," siger Fredrik Stene til ShippingWatch.

"Hvis man sætter en multipel på det, f.eks. seks gange ebitda, bliver det til 750 mio. dollar i merværdi, som resultat af denne fusion."

Det svarer til en merværdi på ca. 5,6 dolllar pr. Nobel-aktie på ækvivalent aktiebasis, og det ser analytikeren som ganske markant

Det førte ifølge Fredrik Stene også til, at Maersk Drilling-aktien i går blev handlet kraftigt op, efter at sammenlægningen blev offentliggjort.

Hvad bliver styrken?

Det fusionerede drillingselskab får som udgangspunkt flere fordele. Den finansielle situation for det fusionerede selskab ser positiv ud ifølge Gustaf Amlé.

"Størrelsen og markedsposition samt, at selskabet vil have en balance med relativt lidt gæld. Vi taler om ca. 10-20 mio. dollar i nettogæld pr. rig, og det er ikke noget højt tal. Dertil kommer samlede likvider på 900 mio. dollar. Altsammen giver en robust platform," siger analytikeren.

Fredrik Stene vurderer ligeledes, at det fusionerede selskab vil stå stærkt.

"På floater-siden vil selskabet have en relativt stor flåde med god dækning og kundeforhold. Man får det bedste af begge verdener, når selskaberne slås sammen. De gjorde det godt enkeltvis, og det bliver ikke værre, når de slås sammen, siger han.

Utilfreds norsk aktionær

Det er dog ikke alle, som ser lige positivt på fusionen. Det gælder f.eks. Øystein Stray Spetalen, en norsk finansmand, der etablerede investeringsselskabet og rederiet Standard Drilling, der er aktionær i Noble.

Fusionen er godkendt af begge selskabers bestyrelser og tre af Nobles tre største aktionærer.

Men Standard Drilling har, som ShippingWatch har skrevet, varslet at selskabet overvejer at stemme imod fusionen.

Standard Drilling vurderer, at Noble bliver værdisat for lavt, og at værdien af Nobles syv 7G floaters burde sidestilles i værdi med Maersk Drilllings fem CJ70 jackups.

Fredrik Stene mener dog, at værdiiansættelsen virker fair og deler ikke Standard Drillings synspunkt.

"Det ser ud til, at bytteforholdet er baseret på en fair værdiansættelse af begge flåder. Jeg tror, at man har prøvet at lægge op til, at dette skal være en handel, hvor begge selskaber til syvende og sidst skal være vindere."

