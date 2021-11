Eneti rejser 200 mio dollar til nyt vindskib

Vindrederiet Eneti vil rejse 200 mio. dollar til at finansiere et nyt såkaldt WTIV-skib, der bruges til at opsætte vindmøller.

Det tidligere Scorpio Bulkers vil rejse beløbet ved at sælge nye aktier på børsen i New York. Det relaterede selskab Scorpio Holdings, kontrolleret af Robert Bugbee, vil købe aktier for mindst 30 mio. dollar, oplyser selskabet i en børsmeddelelse.