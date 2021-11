Norges nye regering fastholder støtten til olieindustrien

Bare fordi at der sker et regeringsskifte, behøver det så langtfra være udtryk for, at alt ændrer sig.

Se bare mod Norge, hvor landets nye regering - bestående af Arbeiderpartiet og Senterpartiet, statsminister Jonas Gahr Støre fra førstnævnte – mandag ved middagstid fremlægger sit statsbudget.

Ifølge mediet E24 kommer regeringen således til at bruge præcis lige så mange penge på landets olieindustri, som Erna Solbergs regering havde planer om frem imod valget i september: 322,4 mia. norske kr.

Omregnet i dansk valuta svarer det til 242,51 mia. kr. Beløbet svarer til 2,6 pct. af den samlede værdi på den norske oliefond. Niveauet er noget under det, der blev brugt på branchen fra statens side både frem til og under corona-krisen.

(Artiklen er leveret af vort søstermedie EnergiWatch)

