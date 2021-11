Oliepriserne stiger efter saudiarabisk oliegigant hæver pris

Oliepriserne stiger mandag morgen efter at oliegiganten Saudi Aramco lørdag hævede den officielle salgspris på Arab Light-råolie. Det tyder på, at efterspørgslen forbliver stærk, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 83,62 dollar mod 82,80 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 82,26 dollar mod 81,46 dollar fredag eftermiddag.

Aramco hævede sin officielle salgspris for december til Asien for sin arabiske letolie til 2,70 dollar per tønde over gennemsnittet af priserne på Platts Dubai og DME Oman. Til sammenligning var den den officielle salgspris for november 1,40 dollar per tønde over gennemsnittet

Den skarpere end ventede prisstigning kommer efter OPEC+ i sidste uge blev enige om, at fastholde en produktionsstigning på 400.000 tønder om dagen for december, trods opfordringer fra den amerikanske præsident Joe Biden om ekstra forsyninger for at dæmpe de stigende priser.

Prisen på Brent er steget omkring 60 pct. fra starten af året i takt med at olieefterspørgslen er steget efter coronapandemien.

