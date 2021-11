Prosafe håber på investeringer i nye oliefelter fra 2022 eller 2023

Prosafe, der er under rekonstruktion, har fået et akkumuleret underskud indtil videre i år på godt 100 mio. dollar, og håber nu på, at energiselskaberne vil åbne nye olie- og gasfelter enten i 2022 eller 2023. Men udsigterne er dunkle, lyder det.