Jørn Madsen spejder stadig efter et drillingmarked med sunde rater

Drillingmarkedet er et stykke fra dér, hvor CEO Jørn Madsen mener, økonomien er sund for Maersk Drilling. Han tror, at der vil være måske tre store globale drillingselskaber tilbage om to-tre år, fortæller han i et interview med ShippingWatch.