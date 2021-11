Exxon og Chevron spinder sort guld midt i shitstorm

Alt imens toppen hos Chevron og Exxon Mobil – såvel som hos de europæiske kolleger hos BP og Shell – for tiden må sidde skoleret for den amerikanske kongres i forbindelse med en efterforskning af beskyldninger om, at selskaberne har hemmeligholdt og nedtonet viden om olieproducenternes betydning for klimaforandringerne, har de to amerikanske supermajors fredag fremlagt regnskaber med seriøs fremgang.

Først annoncerede Chevron fredag sit største overskud i otte år. Overskuddet, som lød på 6,11 mia. dollar, medførte et aktionærudbytte på 2,96 dollar per aktie, hvilket er noget højere end forhåndsforventningerne hos Zacks, der lød på 2,21 dollar per aktie.