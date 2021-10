Biden vil presse lande til at øge olieproduktion ved G20-møde

Mens verdensledere lørdag formiddag er begyndt at strømme ind til G20-mødet i Rom, forlyder det, at USA's præsident, Joe Biden, går ind til mødet med et særligt ønske, som skal styrke den internationale økonomi.

På grund af den seneste tids stigende energipriser ventes han nemlig at presse på for, at blandt andet olie- og gasproducerende lande skal øge deres produktion, hvis de kan.

Det oplyser en højtstående amerikansk embedsmand, der udtaler sig anonymt.

Lande som blandt andet Rusland og Saudi-Arabien har ikke øget produktionen i en grad, der har kunnet leve op til efterspørgslen.

Det har fået lande med stort forbrug til at udtrykke bekymring for inflation og mangel på energi.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har sagt, at energipriserne kan blive en stopklods for det økonomiske opsving i kølvandet på coronakrisen.

Han har i et interview med Financial Times sagt, at "gennemsigtighed og stabilitet" i priserne er altafgørende.

I løbet af et år er prisen på naturgas i Europa cirka seksdoblet.

Jake Sullivan, USA's nationale sikkerhedsrådgiver, har på et møde i Bruxelles i denne måned peget fingre ad Rusland for dets "forhistorie med at bruge energi som et pressionsmiddel, et politisk våben".

På dagsordenen er også emner, der ventes at udløse mindre uenighed, heriblandt en OECD-aftale om en global minimumsskat for selskaber. Den ventes G20 at støtte op om. Reglerne skal træde i kraft 2023.

Det viser et udkast til en udtalelse efter mødet. Den skal formelt vedtages søndag.

Også klima og coronapandemien ventes at blive diskuteret.

G20 er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU. G'et står for gruppe.