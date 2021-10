Oliefirmaer i USA beskyldes for bedrag i årtier

Den amerikanske kongres indledte torsdag en stor efterforskning af beskyldninger om, at store amerikanske oliefirmaer førte den amerikanske befolkning bag lyset med hensyn til olieindustriens betydning for klimaforandringer.

Demokratiske kongresmedlemmer foretog torsdag intense afhøringer af blandt andet topchefer fra fire olieselskaber og to lobbygrupper.

Miljøgrupper og deres allierede i Kongressen håber, at processen vil komme til at vække mindelser om de store høringer omkring tobaksindustrien i 1990'erne. Her vendte store dele af offentligheden sig mod den.

"Vi vil kræve sandfærdige forklaringer fra "Big Oil" for deres rolle med at forværre klimakrisen og føre offentligheden bag lyset. Vi vil opfordre olieindustrien til omsinder at handle meningsfuldt i forhold til udslip af drivhusgasser, før det er for sent."

Det siger demokraten Carolyn Maloney, som leder det udvalg i Repræsentanternes Hus, som står for høringen.

Det er første gang, at topchefer fra de største olieselskaber - ExxonMobil, Shell Oil, BP America og Chevron - svarer på spørgsmål om klimaforandringer i Kongressen. Det samme gælder lederne af industriens store lobbygrupper.

Iagttagere siger, at der er en åbenlys stor kløft mellem demokraternes og republikanernes syn på olieindustrien.

Republikanerne forsvarer industrien og spørger, hvorfor amerikanerne skulle begrænse brugen af fossile brændstoffer, når nogle andre lande bruger dem mere og mere.

Den politiske strid er et varsel om den politiske uenighed, der vil komme i den lange kamp for overgangen til at ændre energiformer i landet.

