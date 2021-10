Overraskende hop i oliebeholdning presser priserne ned

Oliepriserne falder torsdag for tredje dag i træk, efter en onsdag hvor prisen på den europæiske referenceolie, Brent, nåede sit laveste niveau i to uger, efter at officielle tal viste et overraskende beholdningshop i de amerikanske lagre af råolie.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 83 dollar mod 85,04 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,16 dollar mod 83,48 dollar onsdag eftermiddag.

Ifølge Reuters steg råoljelagrene med 4,3 mio. tønder i sidste uge, meddelte det amerikanske energiministerium. Det er mere end det dobbelte af den prognose på 1,9 mio. tønder, som analytikere havde forventet.

"Den stærke lageropbygning kommer på baggrund af et stort hop i nettoimporten af råolie og stadig træg raffinaderiaktivitet," skriver Citi Research råvareanalytikere i et notat til Reuters.

Benzinlagrene faldt med 2 mio. tønder til det laveste niveau i næsten fire år, på trods af at amerikanske forbrugere kæmper med stigende priser for at fylde deres benzintanke.

På WTI's store leveringslager i Cushing, Oklahoma, er råolielageret på sit laveste niveau i tre år og priserne for længerevarende futureskontrakter indikerer, at forsyningerne vil forblive lave i flere måneder frem .

Faldene de seneste dage kommer efter en periode med stigende priser, da coronakrisen letter flere steder i verden, samtidig med at der er en bredere gascentreret energikrise.

