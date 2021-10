Shell belejres af aktivist - kræver opsplitning

Den aktivistiske investor Dan Loeb har erhvervet sig en større portion aktier for 750 mio. dollar i det hollandske olieselskab, Shell, og han kræver store forandringer.

Det skriver Bloomberg News.

Det er via selskabet Third Point LLC, at Dan Loeb er gået ind i Shell.

I et brev til de øvrige aktionærer skriver Thrid Point, at Shell vil drage nytte af en opsplitning af sine forretninger inden for flydende naturgas, vedvarende energi og marketing i selvstændige områder.

Det ville være en enorm forandring af det 188 år gamle hollandske selskab, som har en markedsværdi på 190 mia. dollar, hvis den plan skulle blive gennemført, og det ville samtidig være en ganske skelsættende begivenhed blandt de globale oliekæmper, da ingen af dem har gjort noget lignende.

Ifølge Loeb er Shell under pres, da koncernen har måttet sænke sine udbyttebetalinger de senere år, og da en hollandsk domstol tidligere på året beordrede selskabet til at forandre sin forretningsmodel, så Shell udleder færre drivhusgasser.

"Shells bestyrelse og ledelse har svaret på dette med meget små skridt og forsøg på "at gøre det hele". Som man siger, man kan ikke være alting for alle," hedder det i brevet fra Dan Loeb.

"Ved at forsøge det er Shell endt med utilfredse aktionærer, der er blevet udsultet i forhold til afkast, og et utilfredst omkringliggende samfund, som ønsker at se Shell gøre mere for at reducere CO2-udledningen."

