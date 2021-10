Norsk olieserviceselskab taber knap 400 mio kr på tre måneder

Norske PGS lider stadigvæk under et coronaplaget oliemarked og afleverer endnu et regnskab med enorme røde tal på bundlinjen. Underskuddet er dog mindre end tredje kvartal i 2020, hvor PGS tabte mere end 1,5 mia. kroner.