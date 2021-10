Akers vindsats har taget "vigtige skridt" i tredje kvartal

Omsætningen er på knap 6,5 mio. NOK hos Aker Offshore Wind i årets tredje kvartal, mens resultatet på bundlinjen er et underskud på 87,5 mio. NOK.

Det er trods alt bedre end i det foregående kvartal, hvor underskuddet var på 104 mio. NOK. Dog er regnskabstallene næppe det mest interessante ved selskabet i øjeblikket. For Aker Offshore Wind har ikke mange projekter at lukrere på, men til gengæld har selskabet muligheden for at få det i fremtiden.

Selv peger Aker Offshore Wind da også på, at tredje kvartal har vist, at udvikleren yderligere har modnet og vækstet sin portefølje. Det sker i takt med, at positive politiske vinde blæser omkring havene, hvor flere lande har lanceret ambitioner for vedvarende energi og ikke mindst havvind.

"Trejde kvartal har vist, at Aker Offshore Wind tager vigtige skridt i udviklingen af vores projekter på flere fronter. På alle vores markeder ser vi, at Akers enestående dybvandsekspertise, offshore-kapaciteter og teknologi virkelig får os til at skille os ud. Nu mere end nogensinde før ser vi, at beslutningstagere indfører den struktur, der er nødvendig for at muliggøre industrialiseringen af havvind," udtaler Tom Selwood, der er CFO hos Aker Offshore Wind, i forbindelse med regnskabet.

I dag rummer porteføljen hos Aker Offshore Wind projekter i en lang række markeder. Således har udvikleren i samarbejde med Ocean Winds indgivet bud i den skotske auktion for havvind, Scotwind, der forventes afgjort i januar 2022.

Her er der i alt kommet 74 bud ind fra 18 forskellige konsortier. Aker Offshore Wind og Ocean Winds har budt med 3 forskellige bud, der samlet lyder på op til 6 GW flydevind. De to samarbejder også i USA omkring et bud på 200 MW.

Men også på hjemmebanen i Norge ønsker Aker Offshore Wind at gøre sig gældende, hvor man sammen med BP og Statkraft satser på at vinde retten til at opføre 1,5 GW i udbuddet for Sørlige Nordsjø II, mens Aker Offshore Wind også håber at kunne opføre 0,5 GW i Utsira Nord.

Aker Offshore Wind er også engageret i Japan, hvor man sammen med Mainstream Renewable Power i slutningen af september blev valgt som foretrukken byder til at overtage en andel på 80 pct. af Progression Energys flydevindsprojekt på 800 MW.

I Sverige har Aker Offshore Wind sit samarbejde med Hexicon, hvor de to undersøger mulighederne for at realisere mindst tre flydende vindprojekter. Det kan kaste op til 3 GW af sig, oplyser udvikleren i regnskabet.

Samtidig fremhæver Aker Offshore Wind, at man i sit joint venture med Hexicon har hentet den tidligere svenske finansminister Pär Nuder og den tidligere Vattenfall-direktør Mikael Kramer ind i bestyrelsen.

"Vi mener, at vi har gode bud i Scotwind i Storbritannien, mens vi i Sverige har etableret et stærkt team til at støtte os gennem tilføjelsen af Pär Nuder og Mikael Kramer. Udvidelsen af vores portefølje med en god tidlig udviklingsmulighed i Japan bringer nye partnere og deres styrker med sig, som vi tror vil give en vindende kombination," lyder det fra Tom Selwood.

Aker Offshore Wind blev etableret sidste år, da Aker splittede olieservicekoncernen Aker Solutions.

Både Aker Offshore Wind, der fokuserer på havvind, og CCS-selskabet Aker Carbon Capture blev udskilt og opført som separate selskaber.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

Aker Solutions får potentiel arktisk milliardkontrakt

Aker-selskaber går frem i andet kvartal