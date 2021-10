Prisen rammer 85 dollar for en tønde nordsøolie

Olieprisen for en tønde nordsøolie har ramt over 85 dollar fredag formiddag.

Og ifølge data på olieprisen på Bloomberg News, skal man tilbage til slutningen af november 2014 for at finde et tilsvarende højt niveau.

Siden torsdag er olieprisen steget med knap 1 pct.

For at år siden gik en tønde af det "sorte guld" for lige knapt det halve – i niveauet 45 dollar.

Futures på olie er steget og steget i det seneste uger, synkront med de stigende priser på naturgas.

Torsdag forlød det fra Det Internationale Energiagentur, IEA, at energikrisen rykker over mod oliemarkedet, hvor efterspørgslen ses stige med en halv mio. tønder olie per dag i de kommende måneder.

Prisstigningerne ses lige fra olie over gas og kul, hvilket også fyrer op under inflationen.

Flere landes regeringer har allerede været ude for at sige, at de ønsker at holde en hånd under forbrugere med hensyn til den ekstraregning på naturgas, som de står overfor.

