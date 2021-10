Equinor vil forbedre økonomien i problem-feltet Martin Linge

Det nye norske oliefelt Martin Linge har været så kostbart at etablere, at det statslige norske olieselskab, Equinor, har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge at gøre feltet mere lønsomt, skriver E24.

Martin Linge-feltet blev sat i drift i juni i år, men etableringen af feltet var mere end dobbelt så dyr som oprindelig ventet.